Tudo a postos para a sessão de encerramento do XXI Congresso do PS-Madeira

Está tudo a postos para o encerramento do XXI Congresso Regional do PS-Madeira. A sala no Centro de Congressos está cheia, os delegados vão assumindo os seus lugares e começam a chegar os convidados.

O partido convidou os partidos com representação parlamentar, à excepção do Chega.

Assim deverão marcar presença: PSD; JPP; CDS; PCP; IL; PAN e BE.

Foram convidados, igualmente, os representantes das ordens do Engenheiros Técnicos e dos Psicólogos.

Do mundo sindical também deverão estar representados: USAM; Sindicato dos Enfermeiros da Madeira, Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública; SPM; Sindicato Democrático dos Professores e Sindicato do Sector Financeiro.

Os trabalhos estão com sensivelmente meia hora de atraso.

É esperada a chegada de Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS nacional.