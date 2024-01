Djokovic volta a perder na Austrália 43 encontros depois

O tenista sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial, voltou hoje a ser derrotado num encontro na Austrália, após 43 vitórias consecutivas, ao perder com o australiano Alex de Minaur, na United Cup.

Em Perth, De Minaur, número 12 da hierarquia ATP, venceu Djokovic, por 6-4 e 6-4, em uma hora e 34 minutos, conquistando a primeira vitória sobre o sérvio, que hoje se queixou do braço e pulso direitos durante o encontro.

"Sinto um desconforto há dois dias. Durante o encontro de ontem [terça-feira] e, especialmente no de hoje, tornou-se pior. Mas não quero perder muito tempo com isto e tirar mérito à vitória do Alex", disse, após o encontro dos quartos de final da United Cup, torneio misto de seleções.

Para 'Nole', esta foi a primeira derrota na Austrália, desde que caiu em 2018 nos oitavos de final do Open da Austrália, perante o sul-coreano Hyeon Chung.

Desde então, Djokovic somou 43 triunfos seguidos naquele país do hemisfério sul, conquistando, entre outros títulos, quatro vezes o Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da temporada.

A derrota de Djokovic acabou por comprometer a continuidade da Sérvia na prova, com Ajla Tomljanovic, 292.ª do mundo, a confirmar a presença da Austrália nas meias-finais, com um triunfo sobre Natalija Stevanovic, 184.ª, por duplo 6-1.