Alvinegro Witi marca no empate de Moçambique diante do Egipto

A seleção moçambicana de empatou hoje com o Egito, favorito ao título, no seu primeiro jogo na Taça das Nações Africanas de futebol (CAN2023), após 13 anos fora da competição.

Em Doha, na primeira jornada do Grupo B, o Egito, treinado pelo português Rui Vitória, começou a partida em vantagem, com um golo madrugador de Mohamed, aos dois minutos da primeira parte, mas, na segunda parte, o avançado do Nacional Witti chegou ao golo de empate, aos 55 minutos.

Três minutos depois, contrariando o favoritismo do Egito, Clésio Bauque, jogadro que já passou pelo Marítimo, marcou o segundo golo num contra-ataque rápido para Moçambique, resultado que os 'mambas' conseguiram segurar até ao fim do tempo regular, apesar da pressão do Egito, que ficou com 62% de passe de bola.

Já ao quinto minuto do tempo de compensação, o defesa Macandza, numa tentativa de efetuar um corte, faz falta, com o videoárbitro a intervir e a marcar grande penalidade, convertida pela grande estrela dos 'faraós' Salah.

O próximo adversário de Moçambique é Cabo Verde, que joga hoje com o Gana, com o jogo marcado para sexta-feira.

Moçambique, que no ranking mundial da FIFA ocupa a 111.ª posição, regressa a uma fase final 13 anos depois da última presença, em 2010, sendo que, nas anteriores participações, conseguiu apenas dois empates nos 12 jogos disputados na CAN.