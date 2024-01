Ivo Vieira empata na Turquia

O Pendikspor, equipa do treinador madeirense Ivo Vieira, que já não ganhava para o campeonato turco há dois meses, conseguiu hoje somar um ponto que já parecia altamente improvável, ao empatar no terreno do Hatayspor a um golo.

A equipa da casa marcou no arranque da segunda parte, pelo hondurenho Rivas, mas a equipa de Ivo Vieira empatou já nos descontos, por Leandro Kappel, avançado do Suriname.

O Pendikspor continua no penúltimo lugar, agora com 16 pontos. O Hatayspor é 14º, com 21.