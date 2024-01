Escarpa da Estrada da Queimada alvo de intervenção

A escarpa sobranceira à Estrada da Queimada, que liga Água de Pena a Machico, está a ser alvo de uma intervenção neste mês de Janeiro, devido à recorrente queda de pedras.

A mesma está encerrada desde o final de Novembro e os trabalhos deverão demorar cerca de três semanas.

Tal como o DIÁRIO noticiou, a alternativa é a passagem pelo Parque Desportivo de Água de Pena, cujo portão sul estará aberto das 6h às 2 horas, ou então a Estrada do Seixo, que liga a rotunda 'do Modelo' à rotunda do Seixo.