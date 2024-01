Marítimo recebe hoje Académico de Viseu

O Club Sport Marítimo recebe hoje, a partir das 15h30, o Académico de Viseu, no Estádio do Marítimo, em jogo a contar para a 17.ª jornada da II Liga.

A equipa, liderada por Fábio Pereira, está motivada para alcançar os três pontos perante um adversário que tem vindo a crescer na tabela classificativa.

“Equipa está motivada e quer dar uma resposta” Na antevisão à partida com o Académico de Viseu, o treinador do Marítimo, Fábio Pereira referiu que a equipa verde-rubra está motivada para alcançar os três pontos no jogo de amanhã, perante um adversário que tem vindo a crescer neste campeonato. O técnico do Marítimo, garantiu, por outro lado, que a eliminação da Taça de Portugal, diante do União de Leiria, já pertence ao passado.

Saiba que outros assuntos marcam a agenda deste domingo:

9h00: Segundo dia do XXI Congresso do PS-M com a presença do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, no Centro de Congressos da Madeira;

10h00: CDU desenvolve uma acção de contactos com as populações das zonas altas do Funchal, na Travessa do Ribeiro Lavadouro, na freguesia de Santo António;

11h00: Encerramento do Jubileu dos 150 Anos da Conversão da sua Fundadora, Mary Jane Wilson, à Igreja Católica, presidida por D. Nuno Brás da Silva, na Sé Catedral;

15h00: A secretária regional de Inclusão e Juventude, Ana Sousa, estará presente no XV Encontro de Romarias de Natal de Santana, no Salão Paroquial de Santana;

15h00: O Marítimo B joga frente ao Pevidém para o Campeonato de Portugal, no Campo da Imaculada Conceição;

15h00: O AD Camacha defronta o Portosantense para o Campeonato de Portugal, no Complexo Desportivo da Camacha;

15h00: Realiza-se a final da Taça de Portugal de ténis de mesa masculina, no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo;

15h00: Concurso Regional de Cocktails Madeira 2024, no Mercado dos Lavradores;

20h00: Festas em Honra do Senhor Santo Amaro, em Santa Cruz.

Principais acontecimentos registados no dia 14 de Janeiro:

1742 - Morre, aos 85 anos, o astrónomo e matemático inglês Edmund Halley, o primeiro a calcular a órbita de um cometa que mais tarde recebeu seu nome.

1834 - Entra em vigor o primeiro Código Comercial Português.

1872 - É fundada a Associação Fraternidade Operária, promovida por José Fontana, com apoio de Antero de Quental.

1898 - Morre, aos 65 anos, Lewis Carroll, pseudónimo de Charles Lutwedge Dodgon, matemático, escritor, autor de "Alice no País das Maravilhas".

1903 - Morre, com 57 anos, António Amaral Leitão, um dos dirigentes do movimento republicano de 31 de janeiro de 1891.

1912 - A pressão anticlerical prossegue com a proibição (por mais dois anos) dos bispos de Coimbra e Viseu de residirem nos distritos das suas dioceses.

- Manifestação anticlerical em Lisboa, promovida pela Associação do Registo Civil, de apoio à Lei de Separação.

1914 - Entra em funcionamento a primeira linha de montagem de automóveis Ford, com o modelo Ford T.

1936 - Sai para as bancas o número um do Mosquito, anunciado como o "semanário da rapaziada" e fundado por Tiotónio (António Cardoso Lopes) e Raul Correia.

1943 - II Guerra Mundial. Conferência de Casablanca entre o Presidente dos EUA, Franklin D. Roosevelt, e o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill.

1957 - Morre, aos 57 anos, o ator norte-americano de cinema e teatro Humphrey Bogart, protagonista de "Casablanca".

1964 - Guerra Colonial. Começa a operação Tridente, na Guiné-Bissau.

1966 - A Indonésia encerra a delegação nas Nações Unidas.

1969 - Incêndio a bordo do maior navio de guerra do mundo, o porta-aviões norte-americano Enterprise, causa a morte de 25 pessoas.

1971 - O chanceler alemão federal Willy Brandt oferece-se para negociar o pacto de não-agressão com a República Democrática Alemã.

1972 - Guerra Colonial. A PIDE prende os padres Joaquim Teles de Sampaio e Fernando Marques Mendes por terem denunciado o massacre de civis na localidade moçambicana de Mucumbura.

1974 - Guerra Colonial. Agricultores brancos moçambicanos manifestam-se em protesto pela situação no território.

1975 - Manifestações do PCP e da Intersindical pela unidade sindical. Comício do PS contrário à existência de uma só central sindical.

1981 - O general António Ramalho Eanes inicia o segundo mandato como Presidente da República.

1985 - O Governo israelita aprova o plano que prevê a retirada das forças do Líbano, em três fases.

1986 - Morre, com 64 anos, a atriz norte-americana Donna Belle Mullenger, Donna Reed.

- É fundada a Associação Nacional de Treinadores de Futebol -- ANTF.

1988 - Um agente da Coreia do Norte confessa ter colocado uma bomba no avião sul-coreano que se despenhara a 29 de novembro.

1989 - Começa no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, o VIII Congresso do Partido Socialista, com dois concorrentes ao lugar de secretário-geral: Jorge Sampaio e Jaime Gama.

1992 - Entra em vigor a proibição da contratação de menores de 15 anos, em Portugal.

1994 - Os presidentes dos EUA, Bill Clinton, da Rússia, Boris Ieltsin, e da Ucrânia, Leonid Kravtchuk, assinam, em Moscovo, o acordo para a eliminação do arsenal nuclear ucraniano.

1996 - Jorge Sampaio é eleito Presidente da República Portuguesa, com 53,83 por cento dos votos.

2001 - Jorge Sampaio é reeleito Presidente da República, com 55,8 por cento dos votos.

2004 - A Comissão Europeia aprova a diretiva para o mercado único no setor dos serviços.

- Morre, com 71 anos, o compositor cabo-verdiano Fulgêncio da Circuncisão Lopes Tavares, Ano Nobo.

2005 - Sai o último número do jornal O Dia.

2006 - Demite-se o juiz curdo Rizgar Mohamed Amin, presidente do tribunal especial para o julgamento de Saddam Hussein, por alegadas "pressões" dos xiitas no poder.

- Morre, com 85 anos, Shirley Schrift, Shelley Winters, atriz de cinema norte-americana, vencedora de dois Óscares.

2007 - Morre, aos 78 anos, abade senegalês Augustin Diamacoune Senghor, líder histórico do Movimento das Forças Democráticas de Casamança.

- Morre Vassilis Fotopoulos, pintor e cenógrafo grego, Óscar de Melhor Direção Artística pelo filme "Zorba, o Grego". Tinha 72 anos.

2008 - Morre, aos 74 anos, o cientista e investigador norte-americano Judah Folkman, pioneiro na luta contra o cancro.

- Morre, com 74 anos, Yunan Labib Rizk, historiador e um dos principais historiadores egípcios, autor de mais de 50 livros que desvendam muitos dos segredos do Egito antigo e moderno.

2009 - O primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia na Assembleia da República a criação do primeiro banco público de células de cordão umbilical, que em Portugal apenas tem sido explorado por duas empresas privadas.

2010 - Armando Emílio Guebuza toma posse como Presidente da República de Moçambique, por mais cinco anos.

2011 - A Duma Estatal (câmara baixa) do parlamento da Rússia aprova uma emenda que prevê a introdução de seis novos artigos no documento retificativo do Tratado com os Estados Unidos sobre a redução dos armamentos estratégicos (START-3).

- Em Angola, realiza-se, ao fim de 18 anos, a primeira viagem de comboio entre Luanda e Malange.

- Na Tunísia, milhares de manifestantes, aos gritos de "Fora Ben Ali", concentram-se em Tunes e na província. Zine El Abidine Ben Ali, no poder há 23 anos, foge para a Arábia Saudita, tornando-se o primeiro dirigente de um país árabe a abandonar o poder sob pressão popular.

- Morre, aos 84 anos, Martha De La Cal, jornalista norte-americana da revista "Time" e a correspondente mais antiga em Portugal.

2012 - Morre, aos 94 anos, Augusto Cahitiopololo, nome de batismo de Ekuikui IV, autoridade tradicional máxima do reino do Bailundo, centro de Angola.

- Morre, com 84 anos, Luís Alvarez Enparantza, escritor, político e especialista em linguística e considerado um dos mais influentes do nacionalismo basco.

2013 - Morre, aos 97 anos, Gilberta Custódia da Costa Gouveia Xavier de Paiva, Gilberta Paiva, pedagoga e pianista, fundadora da Academia de Música de Santa Cecília, em Lisboa.

2015 - A Al-Qaida no Iémen reivindica, num vídeo divulgado 'online', o atentado terrorista de 07 de janeiro, em que morreram 12 pessoas na redação do semanário satírico francês Charlie Hebdo, em Paris, França.

- Cristiano Ronaldo é eleito o melhor jogador do século da Federação Portuguesa de Futebol, na Gala Quinas de Ouro, no Casino de Estoril, dois dias depois de receber a sua terceira Bola de Ouro.

2016 - A Organização Mundial de Saúde anuncia oficialmente o fim da epidemia de Ébola na África Ocidental, após ter terminado o período de transmissão da doença na Libéria.

- Morre, aos 69 anos, Alan Sidney Patrick Rickman, ator britânico de cinema, teatro e televisão.

2017 - Morre, um dia depois de fazer 111 anos, Zhou Youguang, linguista chinês considerado o pai do "pinyin", a forma romanizada do mandarim mais popular, em Pequim.

- Morre, aos 75 anos, Maria Cabral, atriz portuguesa de cinema e teatro.

2019 - Morre, aos 88 anos, Francisco de Oliveira Dias, antigo presidente da Assembleia da República, deputado e dirigente do CDS.

- Morre, com 74 anos, António Fonseca Ferreira, antigo dirigente do PS e presidente da Comissão de Coordenação de Lisboa e Vale do Tejo

2021 - A líder da oposição na Estónia, Kaja Kallas, é designada para o cargo de primeira-ministra, tornando-se a primeira mulher a assumir tal função.

2022 - A Comissão Nacional de Proteção de Dados multa a Câmara de Lisboa em 1,2 milhões de euros no processo relativo ao tratamento de dados pessoais de promotores em manifestações, entregues à embaixada da Rússia em Lisboa. A CNPD tinha já anunciado em julho de 2021 -- quando a autarquia era ainda liderada pelo socialista Fernando Medina - a identificação de 225 contraordenações nas comunicações feitas pelo município no âmbito de manifestações, comícios ou desfiles.

- O ministro da Imigração australiano, Alex Hawke, cancela o visto do número um do ténis mundial, o sérvio Novak Djokovic, o que implica a sua deportação.

- O piloto catari Nasser Al-Attiyah (Toyota) conquista a 44.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno em automóveis, na Arábia Saudita.

- Morre, aos 82 anos, Ricardo Bofill, arquiteto catalão, desenhou entre outros a Praça da Europa, no Luxemburgo, e o Atrium Saldanha, em Lisboa.

- Morre, aos 76 anos, César Batalha, maestro compositor, organista e professor, fundador do Coro de Santo Amaro de Oeiras e autor do hino da cidade de Oeiras.

2023 - A Polícia Federal brasileira detém em Brasília Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Governo de Jair Bolsonaro, no âmbito da investigação dos ataques às sedes dos três poderes.

Este é o décimo quarto dia do ano. Faltam 352 dias para o termo de 2024.

