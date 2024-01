Madeira recebe pela primeira vez a fase final da Taça de Portugal em Ténis de Mesa

A Região vai organizar pela primeira vez a fase final da Taça de Portugal de Ténis de Mesa em seniores masculinos, tendo já se realizado em seniores femininos em 2004.

Os últimos jogos da ‘prova rainha’ vão ser disputados por 16 equipas, sendo seis destas madeirenses, nomeadamente, CD 1.º de Maio, ADC Ponta de Pargo, AD Galomar e CD São Roque do primeiro escalão e, ainda ACD São João e AD Caramanchão que competem na segunda divisão.

O sorteio que aconteceu em quatro de janeiro ditou que nos oitavos de final da competição o CD 1.º de Maio defronta-se o União Sebastianense FC, a ADC Ponta do Pargo estará diante da CTM Mirandela, ACD São João vai medir forças com a AR Novelense, a AD Galomar o Vitória FC, AD Caramachão frente ao Ginásio C. Valbom e o CD São Roque, que já venceu o troféu em sete ocasiões, terá como adversário o CTM Oliveirinha.

O Sporting é a equipa com mais títulos conquistados, um total de 29, tendo envergado a taça nas duas últimas edições.

Relacionado com este evento desportivo, o Conselho Nacional de Arbitragem vai realizar uma acção de reciclagem, reunindo um grupo de cerca de 15 técnicos, que colaboram nas iniciativas da Associação de Ténis de Mesa da Madeira, como também na arbitragem de encontros nacionais.

A fase final da prestigiada prova vai decorrer em 13 e 14 de janeiro, no Pavilhão Gimnodesportivo Bartolomeu Perestrelo, estando a chegada das equipas prevista para esta sexta-feira.