Coligação PSD/CDS à Assembleia República chama-se ‘Madeira Primeiro', confirma Albuquerque

Tal como o DIÁRIO já havia noticiado a 27 de Dezembro, na rubrica 'Fact Check', depois de ter sido anunciada a constituição da AD a nível nacional, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, confirmou que a coligação PSD/CDS à Assembleia República chama-se ‘Madeira Primeiro'.

"'Madeira Primeiro' é o que nós vamos registar, porque em primeiro lugar sempre tivemos autonomia funcional estatutária e decisão política e a nossa ideia é transmitir sempre aquilo que vai ser o nosso lema de campanha", disse, hoje, Albuquerque por ocasião da visita ao presépio do Jardim da Serra.

O governante afirmou ainda estar solidário com a AD nacional, mas relembrou que existem "especificidades próprias" que obrigam a que o partido e a coligação tenham "uma denominação específica" e sejam "configuradas com as mesmas forças políticas com excepção do PPM" que, conforme fez questão de referir, tem uma "expressão muito reduzida".

Cerca de 13 mil pessoas já visitaram o presépio do Jardim da Serra, que abriu ao público a 21 de Dezembro e encerra no próximo dia 21 de Janeiro.