PAN Madeira pede esclarecimento sobre estado do Porto de Pesca do Paul do Mar

Na sequência de denúncias dos pescadores do Paul do Mar sobre o estado do porto da localidade, o PAN Madeira pediu esclarecimentos à Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM).

O partido esclarece que recebeu a denúncia do actual "estado de degradação" do porto de pesca, onde a única grua que existe para a descarga de peixe está avariada, "o que vem dificultar a actividade dos pescadores locais". Deste modo, a Representação Parlamentar, liderada por Mónica Freitas, explica que isso faz com que as embarcações tenham que ir para o Funchal, perdendo assim tempo de pesca e acumulando um gasto enorme de combustível desnecessário.

É uma situação que chegou até nós, após denúncia por um dos pescadores afectados por esta situação. Sabemos que outros partidos já se pronunciaram sobre o mesmo e há vários questões que foram levantadas, pretendendo o PAN ter os devidos esclarecimentos sobre o assunto. Consideramos que para isso, o essencial é solicitar às entidades devidas os respetivos esclarecimentos, de modo a perceber que soluções podem ser encontradas Mónica Freitas, deputada do PAN Madeira

Pelo exposto, a representação parlamentar do PAN questiona a APRAM sobre o estado deste Porto de Pesca, "assim como se tem previsto algum projetco de restruturação do mesmo".