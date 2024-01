Há 21 anos os médicos estavam contra Alberto João Jardim por causa de Romilda

Há 21 anos, o DIÁRIO fazia manchete com o facto dos médicos estarem contra o presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, por causa da "feiticeira" Romilda.

A 3 de Janeiro de 2003, o DIÁRIO noticiava que Alberto João Jardim acreditava na "ciência" de Romilda e que aplaudia a ideia da curandeira abrir uma instituição de solidariedade na Região.

O seu apoio surgiu durante um jantar de gala, que se realizou no Carlton Park Hotel, no último dia do ano de 2002. " "Apareceu-me para uma fazer uma obra de caridade e eu acho bem que ela faça isso", disse, acrescentando que dá apoio "a todas as pessoas que queiram fazer o bem".

No entanto, as declarações do governo não caíram bem no meio dos médicos. França Gomes, então presidente da Ordem dos Médicos, entendia que o Ministério Público não só tinha que agir contra Romilda Costa, como também explicou que não concordava com o apoio do Governo Regional à "curandeira" e que se devia ter em conta as declarações oficiais que chegavam do Brasil, que acusavam a brasileira de praticar charlatanismo.

NACIONAL - Inundações afectam zonas ribeirinhas

A nível nacional, o mau tempo era notícia, com inundações a causarem graves transtornos em várias localidades do país.

"Cortes de estrada, circulação de comboios interrompida na linha férrea do Douro, uma ponte que ruiu, casas alagadas e evacuadas, acidentes de viação, devido à falta de visibilidade e aos lençóis de água", era este o cenário amplamente divulgado pelo DIÁRIO e todos os meios de comunicação social.

INTERNACIONAL - Mil palestianos detidos em Israel

Tal como agora, o conflito Israel-Palestina fazia 'correr tinta' na comunicação social. Há 21 anos, o DIÁRIO noticiava o facto de Israel "abusar" do regime de detenção administrativa, utilizando-o para punir sem culpa formada nem julgamento.

"Mil e sete palestianos estão detidos em cadeias israelitas, sem culpa formada nem julgamento, o maior total já registado em mais de um decénio", revelava a associação israelita de defesa dos Direiros Humanos B'Tselem.

DESPORTO - Eleições no Conselho Desportivo Regional, Danny na selecção e Madeira Tecnopolo aprovado pela IHF

Representantes das associações de modalidades desportivas colectivas e individuais, das SADs e dos clubes participantes em provas profissionais, e das modalidades desportivas não organizadas em associações, preparavam-se para reunir, na sala VIP do Estádio dos Barreiros. O propósito das quatro reuniões convocadas pelo IDRAM era a eleição de representantes do movimento associativo ao Conselho Desportivo da RAM, um órgão criado pelo Decreto Legislativo Regional 22/2002/M que extinguiu o anterior Conselho Desportivo Regional.

Numa outra página do suplemento Desporto, Condições do Madeira Tecnopólo eram aprovadas pela IHF e Sportfive. O espanhol Miguel Rocca em representação da Federação Internacional de Andebol (IFH), Jorge Tormenta em representação da Comissão Organizadora Nacional, as responsáveis da empresa detentora dos direitos televisivos (Sportfive), outros colaboradores próximos, bem como parte do "staff" da Associação de Andebol da Madeira, com o presidente Emanuel Alves à frente, efectuaram uma visita e a vistoria final do local que se preparava para acolher o grupo C do Campeonato do Mundo de Andebol.

Por fim, nesta secção, o maritimista Danny, que havia ingressado no Sporting, estava de regresso ao Marítimo, clube onde se notabilizou. Pouco utilizado em Alvalade, o jovem jogador desde cedo manifestou o interesse de voltar ao emblema madeirense, desta feita a título de empréstimo. Depois de algumas conversações entre ambas as partes, o acordo foi fácil, já que a vontade do atleta era voltar à Madeira. Chegado durante a noite, o jovem apresentava-se na manhã seguinte no Estádio dos Barreiros, onde participou no treino de conjunto realizado, frente ao União.