'Costa Firenze' chegou à Madeira com mais de 5 mil pessoas a bordo

Mais de 5 mil pessoas chegaram à Madeira, esta manhã, a bordo do navio 'Costa Firenze'. Destes, 4.010 são passageiros que completam este cruzeiro de 14 noites.

O navio veio de Valencia, fica 18 horas no Funchal e parte às 18 horas, com destino à ilha de La Palma. Este itinerário que começou em Barcelona, com escalas em Marselha, Savona, Valencia, agora, no Funchal, depois La Palma, Tenerife, Lanzarote e Cadiz termina em Barcelona a 17 deste mês.

Ainda hoje, por volta das 18 horas, deve chegar o transatlântico 'Amadea', que chegará de Savona com 370 passageiros e 310 tripulantes. O navio pernoita na Madeira e sai amanhã, pelas 12 horas, com destino às Caraíbas, onde vai visitar Guadalupe, St. Kitts, Aruba e regiões ou cidades da Colômbia, Panamá, Equador e Peru.