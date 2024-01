Pelo menos duas pessoas morreram num naufrágio na costa grega

Pelo menos duas pessoas morreram quando um barco de migrantes naufragou hoje próximo da ilha grega de Lesbos, no Mar Egeu, enquanto outras 18 foram resgatadas, declarou a polícia portuária grega.

De acordo com informações iniciais, uma embarcação que vinha da costa turca encalhou na costa rochosa de Agios Georgios, a leste de Lesbos, por volta das 03:00 locais (01:00 em Lisboa), devido aos fortes ventos nesta região, com velocidade entre 75 e 88 quilómetros por hora.

As autoridades encontraram 18 migrantes que conseguiram desembarcar e "dois corpos no mar perto da costa", segundo um responsável da assessoria de imprensa da guarda costeira grega.

Segundo os depoimentos dos migrantes, um total de 36 pessoas estavam a bordo do barco. Na ilha estão em curso buscas por outras 16 pessoas que se teriam dispersado após desembarcarem, segundo as autoridades.

Devido à proibição de navegação hoje na Grécia, devido ao mau tempo, os barcos de patrulha da guarda costeira não podem realizar buscas no mar.

A ilha de Lesbos, tal como as outras ilhas do Mar Egeu oriental, é uma das portas de entrada dos migrantes para a União Europeia (UE).

Apesar das operações de resgate de barcos em dificuldades realizadas pelas autoridades gregas com a ajuda da Frontex (Agência Europeia de Vigilância das Fronteiras), todos os anos ocorrem inúmeros naufrágios com mortes.

Um dos mais mortíferos ocorreu em 14 de junho, quando pelo menos 82 pessoas morreram e cerca de 750 pessoas desapareceram, segundo organizações não-governamentais (ONG), no naufrágio de um barco de pesca que partiu da Líbia com destino à Itália, na costa da península do Peloponeso (sudoeste).