12 ex-verde-rubros dançam o bailinho na Camacha

A Associação Desportiva da Camacha é líder no Campeonato de Portugal Série A ao fim de 14 jornadas. Os 28 pontos, mais três que o segundo classificado, fazem aumentar a esperança de apuramento da equipa madeirense para a fase de subida à Liga 3. No domingo, a Camacha recebe o Porto-santense (12.º classificado com 14 pontos), em mais um dérbi madeirense.

A regularidade da equipa tem sido a nota dominante ao longo do campeonato, embora o conjunto orientado por Tiago Quaresma atravesse neste momento uma fase menos positiva, três jornadas consecutivas sem vencer.

Num plantel onde se mistura a experiência com a juventude- o futebolista mais velho, o capitão Luís Miguel, tem 32 anos, e o mais novo, o guarda-redes Carlos Feitas, com 17- existe a curiosidade de entre os 25 elementos que constituem o plantel, 12 terem passados pelos escalões de formação do Marítimo. Entre esses 12, 11 são madeirenses.

Eis, então, os 12 futebolistas que representaram as camadas jovens do Marítimo.

Wilson Nunes (defesa, 27 anos), Luís Miguel (defesa, 32 anos), Cristiano Gomes (defesa, 29 anos), Fábio Faria (defesa, 24 anos), Rodrigo Alírio (defesa, 25 anos) Cristiano Abreu (defesa, 24 anos), Tiago Aguiar (defesa, 29 anos), André Teles (médio, 26 anos), Léo Andrade (médio, 25 anos), Vieirinha (médio, 28 anos), Huguinho (médio, 27 anos), António Belo (avançado, 29 anos)