PCP quer ouvir Barreto na Assembleia sobre operacionalidade do Porto de Pesca do Paul do Mar

O PCP vai requerer uma audição parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira, com a presença do secretário regional da Economia, Mar e Pescas, "para solicitar esclarecimentos sobre a falta de operacionalidade do Porto de Pesca do Paul do Mar e quais as medidas que o Governo Regional está a desencadear para garantir a resolução dos problemas identificados".

O anúncio foi feito pelo deputado Ricardo Lume na sequência de uma acção de contacto com a população do Paul do Mar, realizada este domingo, 7 de Janeiro.

"Tanto os pescadores e armadores como a população do Paul do Mar demonstraram grande preocupação com as condições do Porto de Pesca do Paul do Mar, infraestrutura fundamental para o desenvolvimento económico e social desta localidade com forte pendor piscatório", expôs o parlamentar.

O deputado do PCP considerou que, na altura em que está a iniciar-se a época de pesca do atum, é "lamentável e incompreensível que a única grua existente no Porto do Paul do Mar para a descarga de peixe esteja avariada há meses, impossibilitando em alguns casos e condicionando noutros casos a descarga do pescado".

Outra situação, apontou, "é o facto de não ser permitido descarregar Atum Rabilho no Paul do Mar, levando a que todas as embarcações tenham de ir para o Funchal, perdendo assim tempo e acumulando um gasto enorme de combustível desnecessário, com perdas evidentes para a economia local do Paul do Mar".