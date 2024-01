Chega-Madeira apresenta voto de solidariedade pelas forças de segurança

O Chega-Madeira deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, a um voto de solidariedade pra com agentes das forças de segurança.

“Inspirado pelas manifestações e vigílias que têm vindo a ser realizadas nos últimos dias por todo o país, a iniciativa do Chega sublinha que o partido olha com profunda preocupação pra situações como, por exemplo, a falta de condições adequadas dos carros patrulha, instrumentos essenciais para o desempenho eficaz das suas funções”, sustenta o partido em comunicado remetido esta manhã às redacções.

Para o Chega, “esta lacuna compromete não apenas a segurança dos agentes, mas também a eficiência das operações desempenhadas para garantir a ordem pública.”

O voto do Chega-Madeira realça igualemnte “a injustiça e a desigualdade na atribuição do subsídio de risco aos agentes das diferentes forças de segurança”, recordando que a equidade nesta matéria “é essencial para garantir a motivação e dedicação dos profissionais que arriscam as suas vidas diariamente”.

O Chega-Madeira reconhece “os enormes riscos de integridade pessoal aos quais os agentes das forças de segurança estão expostos”, determinando como imperativo que sejam proporcionadas “as condições necessárias para salvaguardar a sua integridade física e emocional, a qual está intimamente associada ao bem-estar e tranquilidade das suas famílias, que merecem mais e melhor do Estado que os agentes tanto lutam para proteger”.

Por fim, o Chega-Madeira não poupa críticas ao Governo da República, e, nesse sentido, manifesta “preocupação em relação à gestão dos assuntos referentes às forças de segurança por parte do Ministério da Administração Interna”. Segundo o partido, “a atitude incompetente neste domínio, incluindo a falta de garantia da dignidade profissional dos agentes, é motivo de grande inquietação e merece não só uma análise aprofundada de todas as forças partidárias, mas também reformas sérias, que resolvam, de vez, os muitos problemas existentes”.

A concluir, o voto de solidariedade do Chega-Madeira realça o “papel importantíssimo, estruturante e socialmente fundamental que as forças de segurança desempenham na nossa sociedade”, notando, que “elas são a garantia da ordem, da paz e do bom e estável funcionamento cívico do nosso país, incluindo, como é óbvio, as regiões autónomas”.