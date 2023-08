Nuno Morna exige tratamento igualitário e pede para acompanhar Pedro Fino em visita a obra

A Comissão Coordenadora da Iniciativa Liberal (IL) Madeira veio hoje a público dar conta que enviou um e-mail ao secretário regional de Equipamento e Infra-estruturas, solicitando a Pedro Fino que o cabeça-de-lista do partido às Regionais de 24 de Setembro, Nuno Morna, o acompanhasse numa visita a um empreendimento de construção de habitação a custos controlados.

O pedido surge na sequência de uma visita efectuada, na passada quarta feira, com o candidato da coligação PSD/CDS, Pedro Coelho. A IL invoca como justificação o direito ao tratamento igualitário de todas as candidaturas.

"Assistiu, a Iniciativa Liberal, na passada quarta feira, a uma visita de V. Exa. a um empreendimento de construção de habitação a custos controlados. Visita efectuadas com o candidato da Coligação PSD/CDS, Pedro Coelho. No seguimento do disposto na legislação em vigor que determina que todas as candidaturas devem ser tratadas de igual modo, vimos por este meio pedir que V. Exa. se digne agendar, em data e hora que lhe seja oportuno, e antes do dia 22 de Setembro, uma visita a empreendimento do mesmo género, com o Cabeça de Lista da Iniciativa Liberal às Regionais de 2023, Nuno Morna", pode ler-se no comunicado enviado às redacções, que replica a comunicação dirigida a Pedro Fino.