Secretaria do Mar e Pescas estabelece limites diários de descarga por embarcação

A Secretaria Regional de Mar e Pescas tomou a decisão de, assim que a eficiência dos serviços obriguem, estabelecer limites diários de descarga por embarcação, tal como já acontece nos Açores. A decisão ocorre face às descargas regionais de pescado/gaiado capturados nos Açores e na Madeira por embarcações madeirenses.

"Esta decisão da Secretaria Regional de Mar e Pescas foi tomada, tendo em consideração as necessidades e interesses dos armadores madeirenses, pois são eles os legítimos proprietários do atum patudo que foi e está a ser transportado dos Açores para a Madeira, bem como do saudável relacionamento institucional e cooperação entre as duas Regiões Autónomas". Secretaria Regional de Mar e Pescas

Os limites, caso venham a ser impostos, pretendem "garantir as capacidades logísticas e operacionais das Lotas e Entrepostos Frigoríficos, é só serão aplicados ao pescado que tiver como destino a congelação", informa nota enviada.

A secretaria explica que acedeu no início de Agosto ao pedido do Governo Regional dos Açores para armazenar até 400 toneladas de atum patudo, dada as dificuldades de armazenamento dos entrepostos frigoríficos daquela Região Autónoma, ainda assim e tendo em consideração que os entrepostos frigoríficos da Madeira não têm capacidade ilimitada, "foi decidido e aceite pelos armadores madeirenses que as restantes espécies que fossem capturadas nos Açores, bem como o atum patudo que excedesse as 400 toneladas inicialmente acordadas, seriam descarregadas e armazenadas naquela Região Autónoma".

Face a esta realidade logística e operacional foi ainda estabelecido que com os "armadores que a capacidade diária de congelação de 15 toneladas para o Funchal e 10 toneladas para o Caniçal".