Conheça o 'onze' do Marítimo para o jogo diante do AVS

Já é conhecido o ‘onze’ do Marítimo para o jogo desta tarde, frente ao AVS, a contar para a 2.ª jornada da II Liga. O pontapé-de-saída, nos Barreiros, está agendado para as 18 horas.

Tulipa aposta na seguinte equipa de início: Salin, Igor Julião, Matheus Costa, Dylan, Vítor Costa, René Santos, Marcos Silva, Xadas, Lucas Silva, Francis Cann e Higor Platiny.

O treinador dos verde-rubros repete, assim, o ‘onze’ que apresentou no dérbi com o Nacional na 1.ª jornada do campeonato (triunfo por 2-1 na Choupana).

No banco de suplentes, do lado verde-rubro, estão Samu Silva, Zainadine, Diogo Mendes, Bruno Marques, João Tavares, Tomás Domingos, Francisco Gomes, Fábio China e Joel Tagueu.

Já o AVS, orientado por Jorge Costa, apresenta o seguinte ‘onze’: Trigueira, Alaba, Clayton, Anthony, Fernando, Fábio Pacheco, Benny, Vasco Lopes, Luís Silva, Mercado e Sangaré.

No banco estão Simão, Thiago, Dioh, Farias, Amorim, Gustavo, Ricardo Dias e Zé Ricardo.

O AVS Futebol SAD é uma SAD que transita do Vilafranquense para a Vila das Aves.

O jogo tem relato na TSF-Madeira. A transmissão televisiva é na SportTV+.