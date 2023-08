Hotel Baía Azul premiado

O Hotel Baía Azul, foi novamente premiado pelo operador Schauinsland, com o prémio Partner of Excellent 2022. O operador anualmente apenas atribui esta distinção aos melhores 25 hotéis, com quem trabalha, em todo o mundo.

Com base nos exigentes questionários de qualidade preenchidos pelos clientes no regresso das suas férias, a atribuição do prémio depende da performance do hotel de acordo com os critérios determinados pelo operador. Pela primeira vez, na história do operador, o Hotel Baía Azul, foi o primeiro hotel a ser consecutivamente premiado com esta distinção.

Na cerimónia de entrega do prémio, esteve presente a directora comercial do operador para o mercado português, Sonja Dahlhaus, o representante do operador na Região, Sérgio Sousa, o presidente do conselho de administração do Grupo Cardoso, Filipe Bazenga Marques e o director-geral, Jordão Freitas.