300 rastreios ao cancro da mama efectuados durante constrangimentos do ciberataque

O SESARAM informou, esta tarde, que mesmo com os constrangimentos causados pelo ataque informático, foram realizados durante este período cerca de 300 rastreios ao cancro da mama nestas Unidades.

Informamos que devido à situação de excepção causada pelo ataque informático ao SESARAM, EPERAM, neste momento as utentes estão a ser convocadas via contacto telefónico. Em caso de necessidade de contacto para assuntos relacionados com este rastreio, agradecemos que seja privilegiado o número 291 149 020. SESARAM

Além disso, o SESARAM salienta ainda que, no âmbito do Programa de Rastreio do Cancro da Mama, está a decorrer, até Setembro, o rastreio na Unidade Móvel posicionada em Santa Cruz, dirigido a utentes residentes nas freguesias de Santa Cruz, Gaula e Santo António da Serra.

Já na Unidade Fixa, localizada no Centro Dr. Agostinho Cardoso, no Funchal, decorrem os rastreios às utentes residentes na freguesia do Caniço até setembro, seguindo-se, em outubro e novembro, a freguesia da Camacha. A par dos rastreios às utentes destas freguesias do concelho de Santa Cruz, na Unidade fixa, seguir-se-ão os rastreios às utentes residentes na freguesia de São Gonçalo e de Santa Maria Maior ainda este ano.

Neste momento, decorre a 9ª volta do Rastreio, que se iniciou a 10 de Julho de 2023 e está prevista terminar em meados de 2025.

Refira-se que o rastreio é gratuito e destina-se a mulheres com idade igual ou superior a 45 anos e igual ou inferior a 74 anos, que não apresentam sintomas, e é realizado de dois em dois anos.

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, acompanhado dos dirigentes da Saúde, visitou esta manhã a Unidade móvel do rastreio do Cancro da Mama em Santa Cruz.