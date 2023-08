Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Sobrecustos da guerra rendem um milhão aos pescadores. Compensação financeira destina-se a 60 projectos do sector e chega à conta dos beneficiários até ao final do mês * Calor marinho com “impacto devastador” nas pescas. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 4 e 5.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira, como é a reavaliação do Calhau da Lapa só em 2024. Relatório do LREC identificou três alterações na escarpa, associadas a "deslizamento de fragmentos rochosos". Apesar da interdição, muitos continuam a arriscar frequentar a praia.

Nas Regionais 2023, há irregularidades nas listas de sete partidos. Tribunal notificou mandatários para procederem às correcções no prazo de 3 dias. Além disso, os partidos contam gastar 1,2 milhões na campanha.

No ambiente, redução da pegada ecológica em marcha. Projecto ‘Carbon Offset’ avança em área de 10 mil m2 do Palheiro Ferreiro.

Por fim, na habitação, prestação da casa subiu mais de 380 euros. Taxa de juro passou dos 0,87% para mais de 4% no espaço de um ano.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.