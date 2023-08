Guerras já mataram desde o início do ano 62 trabalhadores humanitários

Mais de 60 trabalhadores humanitários foram mortos em zonas de conflito desde o início de 2023, divulgou hoje a ONU, que se prepara para assinalar os 20 anos sobre o atentado contra a sua sede em Bagdad, no Iraque.

Todos os anos as Nações Unidas celebram o Dia Mundial da Ajuda Humanitária a 19 de agosto, data do ataque suicida em Bagdad que matou 22 pessoas, incluindo o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, representante especial da ONU no Iraque.

Além dos 62 trabalhadores humanitários mortos, 84 ficaram feridos e 34 foram sequestrados desde o início de 2023.

Em 2022 foram assassinados 116 trabalhadores humanitários.

Sudão do Sul, Sudão, República Centro-Africana, Mali, Somália, Ucrânia e Iémen são alguns dos países onde mais morreram no corrente ano pessoas que trabalham para organizações de ajuda humanitária, a maioria trabalhadores locais.