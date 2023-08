São Roque apresentou duas propostas para Orçamento Participativo do Funchal

A última das 5 sessões de esclarecimento do Orçamento Participativo da Câmara Municipal do Funchal aconteceu, hoje, em São Roque, que contou com uma "casa cheia".

Na iniciativa da autarquia, a vice-presidente Cristina Pedra recebeu duas propostas dos utentes do Centro de Dia, uma de âmbito concelhio, outra na categoria sénior, nomeadamente uma lavandaria e uma cantina social, que agora serão submetidas na plataforma op.funchal.pt e avaliadas pela equipa técnica do Orçamento Participativo.

Ao todo são 550 mil euros para propostas que ainda podem ser submetidas, até 30 de Setembro, por via electrónica, sendo condição obrigatória a inscrição nos serviços online do município, em 'CMFonline', acessível através do portal da autarquia, em www.funchal.pt.

O Orçamento Participativo do Funchal está dividido em quatro categorias: projectos juvenis, dos 14-18 anos; projectos escolares, para alunos dos estabelecimentos públicos; projectos concelhios; e projectos seniores.

As propostas deverão estar devidamente fundamentadas e instruídas com a documentação necessária para avaliar o seu impacto financeiro. As mesmas serão alvo de uma análise técnica, entre 2 de Outubro e 13 de Novembro, e aquelas que forem aceites serão sujeitas a uma votação pública, que ocorrerá de 28 de Novembro a 28 de Dezembro. Os resultados finais serão conhecidos ainda antes do final do ano.

Todas as informações sobre o Orçamento Participativo do Funchal estão disponíveis em op.funchal.pt, sendo que os técnicos da CMF estão disponíveis para qualquer esclarecimento, como deu conta Cristina Pedra, através do e-mail [email protected], pelo telefone 291 211 000, extensão 2206 ou presencialmente, sempre que solicitado.