Casa do Povo de São Roque recebe última sessão de esclarecimento do OPF

A Câmara Municipal do Funchal informa que a 5.ª e última sessão de esclarecimento sobre o Orçamento Participativo do Funchal (OPF) terá lugar esta quinta-feira, 17 de Agosto, pelas 18h30, na Casa do Povo/Centro de Dia de São Roque, e não na Junta de Freguesia, como por lapso foi ontem anunciado.

Refira-se que após esta fase, a apresentação de propostas que já decorre desde 1 de Julho irá continuar até 30 de Setembro, seguindo-se depois a análise técnica de 2 de Outubro a 13 de Novembro.

Seguem-se ainda um período de reclamações de 14 a 27 de Novembro, ao qual se seguirá a votação pública de 28 de Novembro a 28 de Dezembro.

Segundo o programa do OPF, a apresentação de resultados terá lugar no dia 29 de Dezembro, sendo que a execução dos projetos aprovados tem uma larga margem temporal, de 1 de Janeiro de 2024 até 1 de Janeiro de 2026.

Saiba mais neste link.