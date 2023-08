Abastecimento de água vai sofrer corte no Caminho da Igreja Velha, em São Roque

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa, em nota de imprensa, que "irá interromper o abastecimento de água no Caminho da Igreja Velha, São Roque, amanhã, dia 17 de Agosto, entre as 09h00 e as 15h00".

Como habitualmente, esta interrupção deve-se à realização de "uma intervenção no âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 2ª Fase (Restante Concelho)", neste caso.

A operação é da empresa municipal 'Águas do Funchal', que fará "o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção" e compromete-se a proceder "à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis".