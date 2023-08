Livro 'Benny tem um sonho' de Lídia Farinha apresentado na Biblioteca Municipal do Funchal

Na próxima terça-feira, 22 de Agosto, pelas 18 horas, será apresentado o livro 'Beny tem um sonho', de Lídia Farinha e ilustrações de Iolanda Rocha, na Biblioteca Municipal do Funchal. Esta é uma obra que retrata temas como os valores da amizade, compaixão, respeito entre muitos outros.

Ao longo do livro, a Lídia Farinha pretende contar a história de Benny, uma chinchila que é acolhida por uma família mágica depois de nascer num ambiente com poucas condições. Com o passar do tempo cresceu também a coragem de Benny, que aproveita para mostrar que as condições em que se nasce não definem o futuro da vida e o rumo que se segue.

Em nota enviada é explicado que na obra são também referidos outras temáticas como as "perdas, o luto e a morte, temas sensíveis de abordar. Num ambiente escolar, é uma obra que pode se integrar no desenvolvimento de competências sociais para as crianças".

Para um público mais novo, pretende ser mais que um livro, em que se pode trabalhar a fantasia e a criatividade das crianças. Em que estas possam fazer parte do livro, ao estarem atentas às diversas camadas de conteúdo que a obra contém.

Outro dos objectivos do livro é transmitir uma mensagem de carinho e esperança, ao mesmo tempo que é realizado um contributo para hábitos mais saudáveis de leitura.

A concluir, o livro estará disponível para aquisição no dia da apresentação.