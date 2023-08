Trajeto do sector da banana é "muito positivo e por isso incomoda", diz a Gesba

A gerência da Gesba reafirma que "a gestão pública do sector sempre aumentou o rendimento aos produtores", perante as afirmações de Élvio Sousa. O líder e cabeça de lista do JPP, que tem vindo tornar público o relatório de contas da GESBA e as facturas dos produtores.

"Milhões dos produtores de banana enterrados em museus, sites e viagens", acusa JPP O líder do JPP e cabeça de lista à eleições de 24 de setembro, Élvio Sousa, em conferência de imprensa esta manhã, aludiu à gestão da empresa pública GESBA.

A Gesba acusa o partido de "mentiras sucessivas e reiteradas" e reafirma que "os produtores de banana sabem quanto aumentou o rendimento da banana".

"Todo o trajeto do sector é muito positivo e por isso incomoda aqueles que nem leais são com os seus", atira a Gesba em comunicado de imprensa.

"A modernização do setor em investimentos estruturantes para fazer face às exigências do mercado e o aproveitamento dos fundos comunitários nos diferentes investimentos para aumentar receitas ao sector são sempre criticados por aqueles que nada fazem em prol do sector", acrescenta a mesma nota, salientando que "o acompanhamento do mercado tem de ser permanente e é, sobretudo, por causa desse acompanhamento junto dos nossos clientes que os resultados têm sido positivos".

"Os produtores de banana sentem que com a Gesba estão seguros do pagamento a tempo e horas, do aumento de rendimento, do acompanhamento técnico e do escoamento do produto", conclui o comunicado da gerência.