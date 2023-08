Iniciativa Liberal apresenta medidas para o sector da educação

O candidato n.º 5 na lista da Iniciativa Liberal Madeira para as próximas eleições regionais, José Martins, refere, em comunicado enviado, que uma das propostas do partido é "dotar as escolas com maior autonomia curricular, permitindo que estas se especializem em determinadas áreas e apliquem métodos pedagógicos que ajudem a melhorar e a complementar a formação educacional. Esta autonomia estaria vinculada à responsabilização das escolas" onde defende reformas na Secretaria da Educação, visando uma "estrutura simplificada, descentralizada e profissionalizada".

É pela educação que se desenvolve uma cidadania democrática. E todas as pessoas, independentemente da idade, devem ter a possibilidade de aprender. A escola deve ser uma espaço aberto a todos e onde se garanta o Ensino de qualidade. José Martins.

"A Iniciativa Liberal sabe que o caminho passa pela maior autonomia pedagógica, administrativa e financeira das escolas, juntamente com a liberdade de escolha das famílias, para promover pluralismo e qualidade na educação", refere a nota enviada.

O partido propõe ainda o fortalecimento dos "os órgãos de gestão das escolas e transformá-las em centros comunitários acessíveis a todos, maximizando o uso das instalações escolares para atividades sociais e culturais".

Destacamos a necessidade "aprender a aprender" em vez de apenas transmitir informações. A formação contínua de professores é importante. José Martins.

A Iniciativa Liberal considera ainda ser fundamental a criação de financiamento direccionado aos alunos, através do 'Cheque Ensino', tanto no ensino básico como no superior, pois fortalece "a democracia educacional e garante um sistema mais eficiente, transparente e responsável".

"É urgente a valorização dos professores, a simplificação da carga burocrática e a implementação de um currículo flexível", considera.

A inclusão de disciplinas como cidadania e literacia financeira, bem como a modernização dos laboratórios de tecnologia, ciência e arte nas escolas "vão melhorar o futuro dos nossos jovens", lê-se na nota enviada.

O partido considera ainda que o mesmo acontecerá com o fortalecimento do papel do psicólogo escolar, assim como a "implementação de um plano para fortalecer as áreas inglês, matemática, português e leitura, e a disponibilização de ensino a distância e professores de apoio para alunos em convalescença hospitalar".

A Iniciativa Liberal também enfatiza a necessidade de aumentar o pessoal de apoio para alunos com necessidades especiais e promover a inclusão educacional.

Relativamente ao ensino técnico-profissional, o partido quer transformá-lo numa "opção de alta qualidade, por meio de projectos práticos e colaboração com a comunidade local, autarquias e empresas".

Procuramos assegurar a sustentabilidade financeira deste tipo de ensino com um modelo de financiamento adequado, envolvendo o setor privado e recursos do Fundo Social Europeu. José Martins.

"É importante as parcerias entre a Secretaria da Educação, a Universidade da Madeira e o sector empresarial para apoiar a pesquisa e a investigação, propondo uma alocação orçamental adequada para impulsionar a pesquisa científica e tecnológica, visando o avanço nessas áreas de conhecimento", disse.

O candidato conclui asseverando que "mereceremos mais, muito mais" e que estas são algumas das medidas apresentadas para o sector da educação e que "muitas outras, para este mesmo sector, estão no nosso programa eleitoral".