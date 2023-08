‘Somos Madeira' realça prioridade dada ao sector da cultura

A candidatura ‘Somos Madeira' realça a prioridade dada na Região ao sector da cultura.

Numa visita ao Convento de Santa Clara, que foi, recentemente, alvo de uma profunda intervenção, Adolfo Brazão, deputado do PSD e candidato a novo mandato, sublinhou que foram cumpridas todas as medidas previstas, no actual Programa de Governo, ao nível da recuperação de Património Classificado e Requalificação de Museus, mas também no aumento da oferta cultural, com a criação de novos espaços de exposição do espólio regional e de outros direcionados para diferentes projetos culturais.

Na realidade, as verbas destinadas à intervenção no setor cultural representam, na nossa Região, uma percentagem consideravelmente superior àquela que é a recomendação na União Europeia e suplantam as que são canalizadas pelo Governo da República, sendo estas de apenas um terço daquelas que são reservadas pelo orçamento regional”. Adolfo Brazão

Adolfo Brazão recordou que a Madeira é detentora de um número considerável de imóveis que se integram no chamado património cultural imobiliário, tendo este Governo Regional demonstrado, ao longo dos anos, uma grande sensibilidade com a sua conservação, recuperação e salvaguarda para as gerações futuras.

Nesse âmbito, sustenta o candidato, foi possível realizar importantes obras de recuperação e reabilitação, como são disso exemplo os trabalhos realizados para evidenciar as antigas muralhas da cidade e da Fortaleza de São Filipe, assim como as intervenções nos tetos da Sé e no Convento de Santa Clara, recordando que este último já está aberto a visitas, após quatro anos em obras de reabilitação e restauro e de criação de um projeto de museologia, com um investimento de 2,3 milhões. Um projecto de grande envergadura que levou, inclusive, a candidatura aos Prémios Património Ibérico.

A par dos investimentos na descentralização e diversificação da oferta cultural, tornando a cultura mais acessível e abrangente para todos os madeirenses e para quem nos visita.