Moradores do Garachico indignados com lixo amontoado

Alguns moradores da Rua Padre António Sousa da Costa, no Garachico, em Câmara de Lobos, dizem estar indignados com a falta de civismo da população e com a falta de atenção por parte das entidades competentes que “não recolhem o lixo amontoado há dias, mais precisamente desde a Festa do Bom Sucesso”.

Segundo afirmam, o cheiro é “nauseabundo” e estas imagens dão “muito mau aspecto para quem ali passa e se depara com o lixo espalhado pelo chão”.

Dizem ainda que “isto junta bichos” e que os cães têm espalhado sacos com comida, o que piora a situação.