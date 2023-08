Espanha vence Suécia em duelo frenético e está na final do Mundial

Um final frenético, com muita incerteza no marcador, abriu o caminho para a primeira final da Espanha num Mundial feminino de futebol, depois de vencer hoje a Suécia por 2-1.

O domínio espanhol em quase todo o jogo desta meia-final, disputada no Eden Park, em Auckland, não se traduziu em golos até muito perto do final, quando no espaço de poucos minutos as redes dos dois lados 'mexeram', em ritmo impróprio para cardíacos.

Primeiro foi a Espanha a 'desbloquear' o marcador, num lance em que Salma Paralluelo, que tinha entrado para o lugar da melhor jogadora do mundo, Alexia Putellas, encontrou uma nesga entre duas adversárias para fazer o 1-0, aos 81 minutos.

Um golo que parecia encaminhar a Espanha para a final, mas a Suécia reagiu e alimentou, por breves instantes, a possibilidade de se jogar um prolongamento, quando Blomqvist, assistida pela recém entrada Hurtig, fez o 1-1, aos 88 minutos.

As suecas, vice-campeãs em 2003 e terceiras nos Mundiais de 1991, 2011 e 2019, não tiveram sequer tempo de 'digerir' e descansar na expectativa de mais 30 minutos de compensação, já que as espanholas 'mataram' o jogo de imediato.

Quase após a saída de bola, a Espanha beneficiou de um canto, numa jogada em que Teresa Abelleira assistiu Olga Carmona à entrada da área, num lance em que a defesa do Real Madrid rematou de fora, levando a bola a entrar entre o travessão e a guarda-redes sueca, aos 89.

Estava feito o resultado final, embora a Suécia ainda tentasse em desespero uma aproximação à baliza de Catalina Coll.

A Espanha, país do campeão europeu FC Barcelona, chega à primeira final de um Mundial na sua terceira participação, apesar de um conflito aberto com o selecionador Jorge Vilda, levando a que algumas das internacionais abdicassem de representar 'La Roja'.

A outra meia-final do Mundial, que decorre na Nova Zelândia e Austrália, opõe na quarta-feira a Austrália à campeã europeia Inglaterra.

A final está agendada para domingo, em Sydney, enquanto o jogo de atribuição do terceiro lugar será no sábado, em Brisbane.