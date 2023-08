Governo Regional premeia 6 jovens empreendedores no Dia Mundial da Juventude

Em pleno Dia Mundial da Juventude, que se assinala a 12 de Agosto , o Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira, distinguiu seis jovens empreendedores com idades compreendidas entre os 18 e 29 anos, que através do Programa de Criação de Empresas e Emprego (CRIEE), dinamizado pelo Instituto de Emprego da Madeira (IEM), implementaram projectos empresariais em diversos sectores de actividade. A Quinta Magnólia foi o palco escolhido para receber a edição deste ano do Prémio ‘Jovem Empreendedor’.

Determinação, resiliência e capacidade de trabalho foram, segundo o Executivo, os factores-chave para estes seis jovens empreendedores verem o seu esforço recompensado com esta distinção do Governo Regional que se sucede todos os anos como forma de estimular e reconhecer o mérito dos jovens empreendedores da Região.

Com a concretização destes 6 projectos são criados 10 novos postos de trabalho, em áreas diversificadas, tais como: Actividade de Animação turística, Comércio de Peças Automóveis Serviços de Consultadoria, Apoio Domiciliário, entre outros.

Esta iniciativa, segundo a secretária regional com a tutela do Emprego, Rita Andrade, “é uma forma de assinalar e reconhecer a resiliência destes jovens que, numa situação de desemprego, arregaçaram mangas, não desistiram e, com o apoio do Governo Regional, conseguiram criar os seus projetos e, por sua vez, realizar os seus sonhos".