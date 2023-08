355 fogos reabilitados até ao final do ano

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira delineou um conjunto de medidas para optimizar a eficiência energética dos fogos do parque habitacional gerido por esta entidade pública.

No âmbito da visita à empreitada de reabilitação e melhoria da eficiência energética dos Conjuntos Habitacionais Romeiras I e Romeiras II, em Santo António, no Funchal, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, disse hoje que até ao final deste ano serão à volta de 355 os fogos reabilitados, sendo que, destas nove empreitadas, duas já foram concluídas (conjuntos habitacionais de Casais de Além e das Balseiras) e as restantes sete encontram-se a decorrer, nomeadamente nos conjuntos habitacionais de Romeiras I e II (Funchal), Santo Amaro (Funchal), Seixal (Porto Moniz), Achada (Curral das Freiras), Figueirinhas (Caniço) e Jardim da Serra (Câmara de Lobos).

Estamos a reabilitar nove bairros sociais, envolvendo 355 habitações, que estão a ser beneficiadas com esta intervenção". Pedro Fino

Quanto à empreitada de reabilitação e melhoria da eficiência energética dos Conjuntos Habitacionais Romeiras I e Romeiras II, afirmou estamos perante "uma intervenção importante". Isto porque, explicou o governante, irá beneficiar "150 famílias", conferindo-lhes "conforto" e "poupança energética mensal".

Além disso, referiu que "este investimento está alinhado com a estratégia do Governo Regional, de modo a garantir a sustentabilidade ambiental, reduzindo o consumo de combustíveis fósseis".

Trata-se de um investimento na ordem dos 2,2 milhões de euros, estando a conclusão dos trabalhos prevista para o final de Outubro.

Os principais trabalhos incluem a instalação de painéis solares, isolamento de paredes e coberturas, reabilitação das coberturas, com novas impermeabilizações, substituição dos vãos envidraçados por novos com melhor desempenho energético, substituição de lâmpadas incandescentes por LED e pintura das zonas comuns interiores.