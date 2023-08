Tiago Berenguer está na final do Campeonato da Europa de sub-17

Depois de em Setembro de 2022 ter sido o primeiro jogador português a conquistar o título de campeão da Europa de badminton, no escalão sub-15, o jovem madeirense Tiago Berenguer pode amanhã repetir o feito, mas na categoria de sub-17, num europeu que está as ter lugar em Vilnius, na Lituânia.

O jogador do Club Sports Madeira garantiu hoje o passaporte para a tão desejada final depois das vitórias nos quartos-de-final e nas meias-finais diante de atletas francesas.

Pela manhã o n.º 1 do ranking europeu de sub-17, mediu forças com o francês Lenny Bonniere e conseguiu triunfar depois de um encontro que veio a ser decidido apenas no terceiro set e até aos derradeiros pontos. Tiago Berenguer começou por vencer o primeiro parcial por 22-20, para depois ver o seu adversário vencer o set seguinte por 21-10. Já no derradeiro o jovem madeirense foi mais forte e veio a carimbar o passaporte para as meias-finais vencendo por 21-18.

Já na tarde de hoje e na luta pelas meias-finais, Tiago Berenguer teve pela frente o francês Arthur Chardain, e desta feita, foi superior de princípio ao fim, conquistando o lugar na final de amanhã, com uma vitória por 21-12 e 21-9.

A luta pelo ouro está agendada para a manhã de amanhã frente ao dinamarquês Salomon Adam Thomasem.