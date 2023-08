Clube Naval da Calheta vence as Primeiras Pagaiadas/Funchal Náutico

O Porto do Funchal recebeu hoje as Primeiras Pagaiadas, uma prova inserida no Funchal Náutico 2023 e organizada pela Associação Regional de Canoagem da Madeira, em colaboração com a Câmara Municipal do Funchal.

Destinada às categorias Menores, Iniciados, Infantis e Cadetes, Masculinos e Femininos, pela primeira vez na Federação Portuguesa de Canoagem neste corrente ano.

A competição contou com canoístas, em representação de quatro clubes regionais, alcançando o Clube Naval da Calheta, o Centro Treino Mar e a Associação Náutica de Câmara de Lobos, o 1.º, 2.º e 3.º lugar do pódio, com 119, 106 e 62 pontos respectivamente.

No que a classificações individuais diz respeito, e começando pelos Mínimos Masculinos, Leonard Zajac (CNCalheta) venceu a sua categoria.

Nos Menores Masculinos João Simão (ANCLobos) venceu em K1 seguido de Cezary Zajac (CNCalheta) e Martim Sousa (CNFunchal).

Nos femininos, Diana Fernandes (CNCalheta), arrecadou o 1º lugar.

Já nos Iniciados Masculinos, João Sousa (CTMar) e Samuel Sousa (CNCalheta) arrecadaram o 1º, e 2º lugar respectivamente.

Nos Infantis Masculinos Diego Miranda (CNCalheta) venceu na sua categoria, seguido do seu colega Noah Miranda e Nuno Pereira, atleta do CNFunchal.

Francisco Pires do CTM arrecadou o 1º lugar nos Cadetes, seguido de João Jesus (ANCLobos) e Milton Lopes (CTMar).

Nos femininos, Cristina Fernandes do CTMar, venceu a sua categoria, seguida de Andrea Lossada (ANCLobos).

Já nos SUPC Infantis, Paulo Macedo (CNCalheta), levou a melhor sobre o seu colega João Nascimento.

Nos SUPC Cadetes, Afonso Serrão (CNCalheta), venceu na sua categoria.

Nos femininos, Helena Dinis (CNCalheta) subiu aso posto mais alto do pódio.