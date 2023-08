PS dá prioridade ao aumento dos rendimentos dos madeirenses

O aumento dos rendimentos dos madeirenses será uma prioridade, no caso de o PS-Madeira ser Governo na Região. Isso mesmo deu conta o líder dos socialistas madeirenses, esta manhã, no Estreito de Câmara de Lobos, onde esteve em contacto com a população.

Sérgio Gonçalves deu conta do quanto a generalidade dos madeirenses tem sofrido com o aumento do custo de vida e das taxas de juro, vincando serem necessárias políticas diferentes, que aumentem os rendimentos das pessoas.

O candidato socialista à presidência do Governo Regional voltou a garantir que, com o PS, haverá uma redução de impostos, por via da aplicação do diferencial fiscal em todos os escalões de IRS, "permitindo que as pessoas tenham mais dinheiro no bolso ao fim do mês proveniente do rendimento do seu trabalho", mas também em todas as taxas do IVA, para baixar os preços dos serviços e dos bens de consumo.

Deixou, também, a garantia de que o Governo Regional do PS "irá repor o subsídio de insularidade de 2% para todos os trabalhadores da Administração Pública regional" e que "irá aumentar o Complemento Regional para Idosos para 100 euros mensais". Trata-se de um valor que será “muito importante para que estas pessoas possam ter uma vida digna”, já que “trabalharam e precisam, de facto, de mais apoio nesta fase das suas vidas”.