Fogo em Carrazeda de Ansiães obriga a retirar duas pessoas de uma aldeia

Mais de 100 operacionais estão a combater um incêndio que deflagrou esta tarde numa zona de mato em Pinhal do Norte, concelho de Carrazeda de Ansiães, e que levou à retirada, por precaução, de duas pessoas de uma aldeia.

Segundo indica a página da Proteção Civil, o alerta para o incêndio naquele concelho do distrito de Bragança foi dado às 15:03.

Fonte do comando da operação explicou à Lusa que as chamas estão a lavrar com intensidade.

Na linha de fogo esteve a aldeia de Felgueira, na freguesia de Pinhal do Norte, de onde foram levados pelos operacionais os dois únicos habitantes.

O fogo dirige-se agora para a freguesia de Pereiros, mas ainda sem necessidade de medidas preventivas.

Segundo a mesma fonte, o vento e os difíceis acessos são neste momento a maior preocupação.

Às 18:04 estavam mobilizados para o teatro de operações, segundo o sítio da internet da Autoridade de Emergência e Proteção Civil, 105 operacionais, 29 viaturas e três meios aéreos.

Fonte do comando da operação adiantou que vão ser reforçados os meios terrestres e aéreos.