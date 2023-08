Incêndio na zona do Vale da Boa Morte na Ribeira Brava dado como extinto

O incêndio que deflagrou esta tarde, no concelho da Ribeira Brava, foi dado como extinto pelo Comandante das Operações de Socorro do Corpo de Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, revelou o Serviço Regional de Protecção Civil através de um comunicado de imprensa.

De acordo com a mesma nota, o alerta para dois focos de incêndio rural entre a zona do Vale da Boa Morte e Paul da Serra foi recebido, pelas 17 horas, através do Centro Integrado de Comunicações do Comando Regional de Operações de Socorro, tendo sido solicitado o meio aéreo e respectiva Brigada Helitransportada, para auxílio aos 10 operacionais do Corpo de Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e Polícia Florestal, que se encontravam no teatro de operações a realizar trabalhos com três veículos de combate a incêndios.

Segundo a mesma fonte, pelas 19h17, o incêndio encontrava-se circunscrito, ficando as equipas a realizar o rescaldo do mesmo.

"O comandante das operações de socorro deu como extinto este incêndio pelas 20h14, com a equipa de combate a incêndios rurais retomando o patrulhamento e vigilância da área no âmbito do Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais", confirma o comunicado Serviço Regional de Protecção Civil.