José Manuel Rodrigues felicita Susana Gomes pelo título de campeã do mundo

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, felicita a nadadora madeirense Susana Sousa Gomes pelo título de campeã do mundo no World Aquatics Masters Championships 2023, que decorre no Japão.

"Este título é o culminar de um excelente percurso da nadadora do Clube Naval do Funchal, a quem desejo a continuação de muitos sucessos desportivos e pessoais, que muito honram a nossa Região", refere uma nota dirigida à imprensa.