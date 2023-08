"As ultraperiferias sociais também estão no centro do Funchal", aponta Herlanda Amado

"À semelhança do que acontece noutras localidades do chamado centro urbano de muitos dos concelhos da Região, as populações são confrontadas diariamente com problemas do desenvolvimento regional que se arrastam há anos, agravando as condições de vida de muitos que vivem nas cidades". A afirmação é da candidata da CDU ao parlamento regional, Herlanda Amado, na sequência de uma acção de contacto com a população de São João da Ribeira, em São Pedro, no Funchal.

Herlanda Amado argumenta que "ao contrário do que se tenta fazer crer, nem todos os que vivem nos centros urbanos vivem com a qualidade de vida que vai sendo apregoada", sendo confrontados com "outros problemas, que estando há vista de todos, são esquecidos pelos responsáveis políticos".

"As precárias condições de habitabilidade, a falta de saneamento básico em zonas densamente povoadas, como a Levada dos Moinhos; a falta de bocas de incêndio e os perigos que são permanentes para quem vive na Levada de São João", aponta a candidata comunista.

Por outro lado, nota, faltam acessibilidades, "muitas delas prometidas há décadas, como por exemplo, a construção de um arruamento que ligue a Levada de São João ao Caminho de Santo António e à Estrada de São João (São Pedro)".

"As ultraperiferias sociais vão sendo agravadas pelos governantes que têm a responsabilidade de resolver os problemas das populações. Mas tão responsáveis são aqueles que agora surgem, afirmando querer ser a 'voz das populações', quando desapareceram durante quase uma década", critica apontando baterias ao Governo Regional, mas também à oposição.

"Durante cerca de 10 anos andaram de mãos dadas com o poder, coligados no aumento das desigualdades, do agravamento das condições de vida dos que ainda hoje clamam pelo direito ao um acesso em segurança. Agora, aparecem afirmando querer ser a voz daqueles a quem tanto prejudicaram; agora afirmam querer ser a voz dos que viram a sua vida estagnada, enquanto 'alguns' andaram mudos durante quase 10 anos. A estes que agora acordam da 'sesta' feita durante quase 10 anos e aos que durante mais de 40 anos, propositadamente aumentaram as desigualdades de milhares de famílias das zonas periféricas dentro das cidades, dizemos, basta de promessas", reforça.

Herlanda Amado termina com a garantia de que as populações podem contar sempre com "a intervenção presente e interventiva da CDU" na apresentação de "propostas que garantam a concretização das suas justas reivindicações".

"Quanto mais reforçada estiver a CDU, mais força teremos para defender os direitos das populações", rematou.