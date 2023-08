CDU continua a denunciar “falsas promessas” dos governantes

A Candidatura da CDU esteve ao longo da tarde de sábado na freguesia do Monte para "denunciar as falsas promessas dos governantes", desta feita no que concerne à salvaguarda da segurança da populações, em uma das freguesias mais duramente atingidas pela destruição provocada pelos incêndios, depois de ter sido igualmente atingida pela catástrofe do 20 de Fevereiro.

A candidatada CDU ao Parlamento Regional afirma que "nem as bocas de incêndio, que estavam obrigados a colocar, nem os mais básicos requisitos para a protecção civil, para a defesa das populações em caso de incêndio foram concretizados". Segundo Herlanda Amado, "os governantes foram prometendo intervenções que garantissem a segurança do povo, mas não passou disso mesmo, promessas".

A CDU, em sucessivos momentos, tem apresentado propostas concretas quanto às medidas primárias de proteção civil e quanto à necessidade de, mais do que propaganda gratuita, os governates do PSD-CDS promovam uma moderna e eficaz rede de bocas de incêndio prontas a funcionar localmente. No entanto, apesar de todos os alertas, apesar das sucessivas catástrofes criadas pelos incêndios no Funchal, as entidades públicas com responsabilidades, não têm sido capazes de ir além da propaganda.



Caracteriza de "revoltante verificar o quanto está por fazer, para que não se voltem a repetir mais catástrofes dessa natureza, ficando evidente um grau de negligência e de incúria por parte dos governantes, o que é inadmissível". Assevera que é a CDU que "tem sido a força política a quem as pessoas recorrem quando se sentem injustiçadas".

Estes fabricadores das desigualdades têm que ser penalizados nas próximas eleições regionais, porque já basta de mentiras. O povo diz, "mais depressa se apanham um mentiroso do que um cocho", então vamos todos contribuir através do voto na CDU, para que os mentirosos desta terra sintam a revolta das populações. Vamos todos contribuir a 24 de setembro para que este governo manco sinta verdadeiramente que as mentiras têm que terminar. A CDU tem afirmado que é possível viver melhor na nossa terra, fazendo das injustiças de milhares, forças para lutar. Reafirmando esta máxima de que, sim é possivel viver melhor nesta Região, vamos mostrar o cartão vermelho a estes fabricadores das desigualdades, e isso só é possivel com o reforço da CDU no parlamento regional, com mais votos e mais mandatos.



A quem "procura a CDU para ajudar a resolver problemas", a candidata faz um apelo: "Se somos bons para lutar, somos igualmente bons e capazes de ser a tua voz, no Parlamento Regional." Lembrou, ainda, que estas Legislativas Regionais servem para eleger deputados e não um presidente para o Governo Regional.