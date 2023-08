Porto Moniz entre os concelhos do país com mais estrangeiros a procurar casa

O município do Porto Moniz está em segundo lugar em Portugal num 'ranking' do interesse dos compradores estrangeiros em encontrar casa no país, algo que fica ainda mais claro, nomeadamente porque trata-se de municípios com menos de 5.500 habitantes, destacando-se o concelho a Norte da Madeira no topo da lista daqueles cuja procura para comprar ou arrendar há mais interesse dos estrangeiros do que dos nacionais.

"Além das localidades nas áreas tradicionalmente atrativas para o turismo internacional, aparecem outros municípios em regiões menos óbvias", informa o portal idealista.pt. De acordo com um estudo divulgado hoje por este "marketplace imobiliário do sul da Europa" que analisou "as visitas recebidas na sua base de dados durante os meses de Junho e Julho".

"Alcoutim (Faro) é a localidade onde se regista o maior volume de pesquisas de casa feitas desde o estrangeiro", sendo que "as três seguintes posições são para Porto Moniz (Madeira), Pedrogão Grande (Leiria) e Nordeste (ilha de São Miguel). O pódio dos 5 primeiros completa-se com o município de Penamacor em Castelo Branco", informa.

"A seguir, encontramos as localidades Lajes do Pico (ilha do Pico), Góis (Coimbra) e Ourique (Beja). Na 9ª posição está Vila Velha de Rodão, em Castelo Branco, seguido por Castanheira de Pêra (Leiria), Marvão (Portalegre), São Roque do Pico (ilha do Pico), Avis (Portalegre), Cuba (Beja) e Santa Cruz da Graciosa (ilha da Graciosa) e "os cinco últimos lugares deste ranking de localidades são ocupados por Fornos de Algodres (Guarda), Calheta (ilha de São Jorge), Pampilhosa da Serra (Coimbra), Lajes das Flores (ilha das Flores) e Crato (Portalegre)".

Refira-se, portanto, que nenhum outro concelho da Região Autónoma figura neste 'ranking'.

Além deste segundo lugar no geral, o concelho nortenho destaca-se então noutra particularidade. "Existem um total de 10 localidades em Portugal onde a maioria das pesquisas de casa para comprar ou arrendar provém do estrangeiro, superando as pesquisas nacionais", refere o idealista. "A maior diferença de interesse acontece em Porto Moniz, na Madeira, onde 65% das visitas aos anúncios de habitação são feitas por estrangeiros. Em seguida, encontra-se Calheta (ilha de São Jorge) com 64%, Lajes das Flores (ilha das Flores) com 62%, Nordeste (ilha de São Miguel) com 61% e Lajes do Pico (ilha do Pico (61%)".

Além destes, "com uma proporção de estrangeiros a procurar casa em Portugal inferior a 60%, encontra-se Santa Cruz das Flores (ilha das Flores) com 57%, Santa Cruz da Graciosa (ilha Graciosa) com 56%, São Roque do Pico (ilha do Pico) com 54%, Alcoutim (Faro) com 54%, Corvo (ilha do Corvo) com 53%", enquanto que "no Vimioso (Bragança), a proporção de estrangeiros que pesquisam casa para comprar ou arrendar é de 49%, seguido por Penedono (Viseu) com 44%, Penamacor (Castelo Branco) com 43%, Pedrógão Grande (Leiria) com 43%, Freixo de Espada à Cinta (Bragança) com 41%, Alfandega da Fé (Bragança) com 40%, Castanheira de Pêra (Leiria) com 39% e Aguiar da Beira (Guarda) com 38%. Mesão Frio (Vila Real) e Ourique (Beja) terminam a lista das localidades onde os estrangeiros que procuram casa superam os pesquisas dos nacionais, representando 37% do total", conclui o artigo.