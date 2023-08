Treze distritos sob aviso laranja entre domingo e segunda-feira por causa do tempo quente

Os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Leiria, Beja, Castelo Branco e Portalegre estarão sob aviso laranja no domingo por causa do tempo quente, situação que se estenderá na segunda-feira a Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra e Lisboa, segundo o IPMA.

Além de avisos laranjas (o segundo mais grave de uma escala de quatro), há um aviso vermelho (o mais grave) para o distrito de Lisboa, que vigorará entre as 00:00 de domingo e as 00:00 de segunda-feira, devido à "persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima", de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No período entre as 18:15 de hoje e as 18:00 de terça-feira, há avisos amarelos (o segundo menos grave) para todos estes 13 distritos, a que acresce Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga, ou seja, todos os 18 distritos de Portugal continental.

O IPMA emitiu também avisos amarelos para o arquipélago da Madeira, nomeadamente costa norte, costa sul e Porto Santo, entre as 18:13 de hoje e as 18:00 de terça-feira. Dos 13 distritos de Portugal continental sob aviso laranja, Faro, Setúbal e Lisboa estão sujeitos a este alerta desde as 18:15 de hoje, mas terá duração diferente entre os três.

Em Faro, o aviso laranja vigorará até às 00:00 de segunda-feira, passando para aviso amarelo até às 00:00 de terça-feira. Em Setúbal, prevê-se até às 18:00 de terça-feira, sem redução para amarelo. Em Lisboa, o aviso laranja estará em vigor até às 00:00 de domingo, passando para vermelho até às 00:00 de segunda-feira e, depois, novamente para laranja até às 00:00 de terça-feira, seguindo-se amarelo até às 18:00 de terça-feira.

A partir das 00:00 de domingo, Évora, Santarém, Leiria, Beja, Castelo Branco e Portalegre estarão sob aviso laranja, que vigorará até terça-feira, alguns até às 00:00 e outros até 18:00. Na segunda-feira, a partir das 00:00, até às 18:00 de terça-feira, ficam também sob aviso laranja os distritos de Bragança, Viseu e Coimbra.

Apenas sujeitos a aviso amarelo, das 00:00 de domingo até às 18:00 de terça-feira, estão os distritos do Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga. "O estado do tempo em Portugal continental está a ser influenciado por um anticiclone localizado a norte dos Açores, que se estende em crista até ao Golfo da Biscaia, originando uma circulação de leste, permitindo uma situação meteorológica de tempo quente e seco", indicou o IPMA.

De acordo com o instituto responsável pelo serviço meteorológico, este sábado registou-se uma subida generalizada dos valores de temperatura máxima, com valores acima de 30 graus Celsius em quase todo o território, salientando-se alguns locais das regiões centro e sul, com valores observados entre 35 e 40 graus.

Entre domingo e quarta-feira, "a temperatura máxima deverá variar entre 35 e 40 graus na maior parte do território, com exceção da faixa costeira ocidental, podendo atingir valores superiores a 40 graus no interior", informou o IPMA, referindo que as noites deverão ser quentes. "A persistência de tempo quente deverá manter-se, pelo menos, até dia 08 [terça-feira], a partir do qual se prevê uma descida gradual dos valores de temperatura", adiantou, explicando que essa descida deverá ocorrer na região sul na terça-feira, alargando-se ao restante território nos dois dias seguintes.