A Associação dos Industriais de Táxi da Região Autónoma da Madeira (AITRAM), numa nota remetida à nossa redacção, lamenta o facto de "ter sido ignorada" pela Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) quanto às "alterações feitas na sinalética referente ao acesso e circulação de passageiros e viaturas" no porto do Porto Santo, após a finalização das obras naquela estrutura portuária.

Referindo-se a uma notícia publicada na edição impressa do DIÁRIO, no dia de ontem, a AITRAM, através do sei presidente, António Loreto, critica a postura assumida pela APRAM e esclarece que, na reunião prévia, apenas esteve presente a TáxisRAM, outra associação do sector.

Por força de não ter sido chamada a opinar sobre esta matéria, e por entender que "estava a ser tratado um assunto de extrema importância para o sector do Táxi, no Porto Santo, bem como para os passageiros", a AITRAM vem, por esta via, solicitar à APRAM que "crie soluções para que os profissionais de táxi possam receber os passageiros/clientes".

António Loreto lembra que "o táxi é um transporte público e que deve estar ao serviço da população residente, bem como dos turistas que nos visitam, sem restrições".