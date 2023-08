A Junta de Freguesia de Câmara de Lobos investe cerca de 80 mil euros na Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto. Um cartaz que homenageia os “homens do mar” e que hoje teve mais um dos pontos altos, com a visita do presidente do Governo Regional, que recordou que 2022 foi o melhor ano de primeira venda de peixe-espada-preto de sempre, “vendemos 7,4 milhões de euros”.

O que significa “que estão a reconhecer o trabalho justo dos nossos pescadores, e cada vez estão a pagar a um preço adequado a uma faina tão difícil”. E este ano a expectativa é que o valor atinja os 10 milhões de euros.

Celso Bettencourt, presidente da Junta de Freguesia, apontou que o investimento na iniciativa conta com o Executivo, o Município e os privados (cerca de 30%), e que, ainda a meio, a Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto já é um sucesso.

“Este ano [31.ª edição] temos o maior número de restaurantes, já não conseguimos crescer mais”, verificou, observando que o crescimento do consumo e da venda do peixe-espada-preto, e consequente valor pago aos pescadores, é de grande valor para a economia de Câmara de Lobos, e para toda a Região. “Sem eles, não faria sentido estarmos aqui hoje”.

O presidente em exercício de Câmara de Lobos, Leonel Silva, quis realçar uma iniciativa que em “boa hora” se tornou autónoma, por surgir agora fora das festividades do concelho, e num “cartaz que permite aumentar a visibilidade e reforçar a competitividade” do município.

A Miguel Albuquerque agradeceu o empenho e o desbloquear de vários dossiers em prol de Câmara de Lobos. “Tenha a firme certeza de que o sucesso de Câmara de Lobos é também o seu sucesso”.