Capitania do Funchal cancela aviso de vento forte para a orla marítima

A Capitania do Porto do Funchal cancelou hoje o aviso de vento forte para a orla marítima da Madeira, recomendando, ainda assim, que proprietários e armadores adotem as devidas precauções para garantir as condições de navegabilidade das embarcações.

"Apesar do cancelamento do aviso, recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade", indica a capitania.

O aviso emitido na sexta-feira vigorava inicialmente até às 18:00 de hoje, tendo sido posteriormente prolongado até às 06:00 de domingo.

A Capitania do Porto do Funchal refere que o aviso de vento forte foi cancelado com base na informação transmitida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).