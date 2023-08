Maria da Silva Teixeira venceu o passatempo do DIÁRIO 'Mostra a tua paixão Alvinegra'

A fotografia de Maria da Silva Teixeira foi a vencedora da iniciativa do DIÁRIO 'Mostra a tua paixão Alvinegra'.

Assim, a menina ganhou uma camisola autografada de todo o plantel do Nacional e ainda 2 bilhetes para jogo.

Hoje, no Estádio da Madeira, estiveram o pai e o irmão da Maria, que receberam o prémio das mãos do Director Geral Editorial do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira.

De referir que estes passatempos serão regulares e ocorrerão nos jogos caseiros de Nacional e Marítimo.