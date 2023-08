FPAK atribui 'cartão branco' a Mário Castro

O piloto Mário Castro foi distinguido com o ‘Cartão Branco’ pela direcção da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), pelo acto simbólico de homenagem à jovem Yasmin, protagonizado na edição deste ano do Rali Vinho da Madeira.

“Esta distinção prende-se com a atitude simbólica de largar uma flor no decorrer da prova, no local onde, o ano passado, uma criança foi atropelada. Uma singela homenagem à pequena Yasmin”, explica a FPAK em nota informativa.

“São estes comportamentos de empatia para com o próximo que o nosso desporto se deve reger”, acrescenta aquele entidade federativa.

Mário Castro, um dos mais reconhecidos co-pilotos portugueses, estreou-se como piloto na edição deste ano do Rali Vinho da Madeira, desta feita navegado por Ricardo Cunha, aos comandos de um Ford Fiesta R2T.

O Cartão Branco é um recurso pedagógico que visa enaltecer condutas eticamente correctas, praticadas pelos intervenientes na atividade desportiva. O Cartão Branco resulta de uma parceria entre o PNED - Plano Nacional de Ética no Desporto (Instituto Português do Desporto e Juventude, IPDJ) e a FPAK.