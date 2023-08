Programa Eleitoral da CDU defende ruptura com "fabricantes de desigualdade"

"O nosso manifesto é a ruptura com os fabricadores de desigualdades sociais e territoriais que estão no Governo Regional e no Governo da República há décadas", assumiu hoje Edgar Silva, cabeça-de-lista da CDU às eleições legislativas regionais.

O candidato comunista ao parlamento madeirense falava durante a sessão pública de apresentação do programa eleitoral do partido, que decorreu ao final desta tarde, no Espaço CDU, no Funchal.

"O programa eleitoral da CDU contrapõe-se aos fabricantes de desigualdade. Este é um rumo alternativo. Ao contrário dos fabricantes de desigualdades e injustiças sociais, que estão na governação, esta é a via que demonstra como é possível colocar a Autonomia ao serviço dos trabalhadores e do povo", reforçou Edgar Silva.

Nesta sessão falou também a mandatária regional da CDU às próximas eleições, Sílvia Vasconcelos, que destacou os princípios e valores que identificam e distinguem esta candidatura como "um projecto alternativo para o futuro do desenvolvimento regional".

Por ter aceite presidir à lista de apoiantes da CDU às Eleições Regionais de 2023, o escultor Francisco Simões referiu-se às razões que fundamentam a dinâmica de apoiantes da CDU na Região Autónoma da Madeira.

Por sua vez, Ricardo Lume, também ele candidato da CDU nestas Eleições para o parlamento da Madeira, falou da articulação entre o trabalho de ligação entre os problemas concretos dos trabalhadores nas empresas e locais de trabalho, assim como de ligação às reivindicações das populações, e a vasta iniciativa parlamentar concretizada pela CDU.