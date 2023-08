Confraria Enogastronómica em digressão na Hungria e na Sérvia

Um grupo de confrades madeirenses está em digressão pela Hungria e Sérvia com o intuito de estabelecer contacto com diversas confrarias locais e participar no VII Encontro Internacional dos Cavaleiros do Vinho, em Bajmok, no norte da Sérvia.

Em Budapeste, os confrades estreitaram laços com Zoltan Sucs, vice-presidente da Federação de Confrarias Báquicas Húngaras – a 'Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége' e com Bitai Gergely, presidente da 'Promontorium Borlovagend' - Ordem dos Cavaleiros do Vinho em Budafok, a conversa centrou-se na possibilidade de incremento das relações entre as diversas entidades e em torno dos vinhos, runs e iguarias madeirenses.

Hoje, sábado, 12 de Agosto, os confrades da Enogastronómica da Madeira participam no sétimo VII Encontro Internacional dos Cavaleiros do Vinho organizado pela 'Vinski viteški red Sveti Trifun' - Ordem dos Cavaleiros do Vinho 'São Trifão' da Sérvia.

Este evento anual de divulgação e degustação dos vinhos sérvios contará com a presença de confrades da Eslováquia, da Eslovênia, da Hungria e da Romênia. Uma oportunidade única para os confrades madeirenses convidarem todos os presentes a visitar o arquipélago madeirense, em especial de 25 a 28 de abril de 2024, para o XXIV Grande Capítulo da Confraria Enogastronómica da Madeira.